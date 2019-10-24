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Путин пошутил по поводу попадания Маврикия на 13-е место в рейтинге Doing Business

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в шутку укорил президента Маврикия Барлена Вьяпури в том, что его страна ведет себя нескромно: ей удалось подняться в рейтинге Doing Business с 28 на 13 место.

"Мы заняли ваше место. Но если сказать серьезно, то мы вас, конечно, поздравляем с этим", - продолжил Путин. Вьяпури отреагировал на шутку со смехом, подняв большой палец вверх.

Как сообщалось, Россия поднялась на три строчки в новом рейтинге группы Всемирного банка (ВБ) Doing Business, с 31-го на 28-е место.

Владимир Путин

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