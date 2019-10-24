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Орешкин назвал главной задачей правительства стабильность регуляторики

По мнению министра, опубликованный ВБ рейтинг Doing Business ее не измеряет

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Иностранных инвесторов в России беспокоит тема стабильности и предсказуемости регуляторных механизмов, рейтинг Всемирного банка Doing Business эту стабильность не оценивает, а именно она является главной задачей для правительства РФ на ближайшую перспективу, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В новом рейтинге, опубликованном в четверг, Россия поднялась с 31-го на 28-е место. Поручение президента РФ Владимира Путина - к 2024 году добиться места в топ-20.

"При этом важно отметить, что этот рейтинг, конечно, не является полным отражением инвестиционного климата, он только демонстрирует - насколько стандартные процедуры, связанные с регистрацией компаний, налогообложением, прохождением таможни и рядом других, легче или тяжелее по сравнению с другими странами. И здесь механизм, который мы создали и который эффективно работает - механизм трансформации делового климата - позволяет продвигаться шаг за шагом вперед", - добавил Орешкин.

В то же время министр отметил, что на прошедшем на этой неделе заседании консультативного совета по иностранным инвестициям "инвесторы обращали значительное внимание на стабильность регулирования".

"Как раз рейтинг Doing Business стабильность регуляторики не меряет. Частое изменение условий, низкая предсказуемость - это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью. Это главная задача правительства на ближайшее время", - озвучил министр задачи правительства в этой сфере.

Рейтинг Doing Business оценивает страны по благоприятности условий ведения бизнеса осуществляется от 1 до 190. Страны ранжируются по десяти критериям регулирования предпринимательской деятельности: затраты времени и денежных средств на создание нового бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергетической инфраструктуре, регистрация прав собственности, получение кредитов, защита прав миноритарных инвесторов, уплата налогов, осуществление международной торговли, обеспечение исполнения договоров, процедуры банкротства. Рейтинги всех стран определяются по состоянию на май 2019 года.

Максим Орешкин Doing Business

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