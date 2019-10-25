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Движение на Волгоградском проспекте в Москве восстановлено после ДТП с грузовиком

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Москве восстановили движение по Волгоградскому проспекту, где ранее опрокинулся грузовик, перевозивший сжатый кислород, сообщили в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции.

"Движение по Волгоградскому проспекту восстановлено в полном объёме", - говорится в сообщении пресс-службы в соцсети.

В пятницу на юго-востоке Москвы водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате чего грузовик перевернулся возле дома 103 на Волгоградском проспекте.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что грузовой автомобиль перевозил сжатый кислород в ёмкости 8 кубических метров.

Место ДТП было огорожено, туда прибыли оперативные службы и аварийный автомобиль для перекачки кислорода. Движение на данном участке дороги было полностью перекрыто в обе стороны.

Москва Волгоградский проспект

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