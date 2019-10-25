Грузовик со сжатым кислородом перевернулся на юго-востоке Москвы

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, в результате машина перевернулась возле дома 103 на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ГИБДД.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, грузовой автомобиль перевозил сжатый кислород объемом 8 кубических метров. Собеседник агентства добавил, что зона ДТП огорожена, там работают оперативные службы. К месту происшествия выслан аварийный автомобиль для перекачки кислорода, добавил источник.

В настоящий момент на данном участке дороги ограничено движение.