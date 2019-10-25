Движение на Волгоградском проспекте парализовано из-за ДТП с грузовиком

Фото: АГН "Москва"

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Перевернувшийся грузовик, перевозивший сжатый кислород, полностью парализовал движение на Волгоградском проспекте в Москве.

"На Волгоградском проспекте, где перевернулся грузовой автомобиль, полностью перекрыто движение в обе стороны. В центр движение ограничено от Зеленодольской улицы. В сторону области можно проехать по дублёру в районе метро Текстильщики, движение там сильно затруднено", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы в пятницу.

По словам собеседника агентства, такая мера необходима для безопасной откачки содержимого цистерны.

"В ближайшие несколько часов движение будет ограничено. Оперативные службы делают все возможное, чтобы быстрей восстановить движение", - отметили в ЦОДД.

Водителей просят воздержаться от поездок по Волгоградскому проспекту в ближайшие часы, объезд возможен по Рязанскому проспекту или Северо-восточной хорде.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что грузовик перевозил сжатый кислород объемом 8 кубических метров. В ГИБДД сообщали, что авария произошла возле дома 103 на Волгоградском проспекте.