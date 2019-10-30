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Суд арестовал начальника полиции подмосковного Ступино и двоих его коллег

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы заключил под стражу до 28 декабря начальника полиции подмосковного Ступино Антона Антонова и двух его коллег - Артура Кучева и Олега Борща, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Она отметила, что в отношении четвертого фигуранта дела Ильи Дошина суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 декабря.

Фигуранты проходят по делу о получении взятки (п.п. а, в, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщалось, заместитель начальника отдела МВД России по городскому округу Ступино - начальник полиции, а также и.о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и двое оперуполномоченных этого подразделения были задержаны 28 октября при получении от гражданина 500 тысяч рублей.

Ступино Антон Антонов Артур Кучев Олег Борщ

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