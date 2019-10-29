Акция "Возвращение имен" началась у Соловецкого камня в Москве

Участники акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - У Соловецкого камня в Москве в рамках акции "Возвращение имен" начали зачитывать имена репрессированных в годы Большого террора.

"Сегодня в 13-й раз мы собираемся у Соловецкого камня как символа скорби, памяти и покаяния с тем, чтобы вспомнить именно тех, кто стал жертвами репрессий 30-50-х годов. Сейчас очень важно понимать, что любое отступление от закона неизбежно может привести к опасным явлениям. Попирание прав, неуважительное отношение к достоинству человека - это самые страшные преступления", - сказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова журналистам после того, как приняла участие в акции во вторник.

Она отметила, что "сегодня аппарат уполномоченного по правам человека в РФ и мои коллеги делают все возможное для того, чтобы ни один случай неуважения человека, попавшего в СИЗО или в колонию, не прошёл безнаказанно".

Новый глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев после акции рассказал журналистам, что в его семье "никто не был расстрелян, даже репрессирован".

"Мой дед был директором сельской школы, на него "настучали", должны были посадить, но у него был товарищ в НКВД, товарищ был смертельно болен, он его позвал, говорит - Трофим, я все равно умру, я тебя из списка вычеркну. И вычеркнул из списка, который готовился к репрессиям. Потом репрессии затихли, началась война, мой дед предполагал, что после войны репрессии возобновятся. Когда война закончилась, сразу переехали в Узбекистан, фактически, бежали, так, к счастью, удалось избежать репрессий", - сказал Фадеев.

Рассказывая о настоящем времени, он отметил, что в России "сейчас демократия, непростая система управления, идет притирка органов власти, силовых институтов и общества, здесь очень важно, чтобы общество не давало силовым структурам слишком жестко себя вести, чтобы общество предъявляло обоснованные претензии, когда нарушается право, закон, ни один случай нарушения закона не должен быть упущен".

Бывший глава СПЧ Михаил Федотов рассказал "Интерфаксу", что репрессии обошли и его семью: "Когда мне было лет 12, меня очень волновала тема репрессий. Это был 61-й год, о репрессиях писали довольно много. Я спросил своего деда - а почему тебя не расстреляли? Мне это показалось странным. Он ответил - но меня пять раз исключили из партии. Он был адвокатом, участвовал и в политических процессах. Каждый раз его после очередного процесса исключали из партии, а потом восстанавливали на съезде. Но, слава Богу, никого из членов моей семьи не расстреляли, не отправили в ГУЛАГ, так что я занимаюсь этой темой не потому, что в семье кто-то пострадал. Достаточно того, что пострадали десятки миллионов семей в нашей стране".

Также в акции приняли участие бывший уполномоченный по правам человека в РФ, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин, председатель правления международного "Мемориала" Ян Рачинский и другие правозащитники.

Акции, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий, продолжатся в среду. 30 октября в Москве и других городах России пройдет согласованная акция в память о жертвах политических репрессий "Колокол памяти". В Москве акция состоится у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби" (пересечение проспекта Академика Сахарова и Садового кольца). В этом году акция памяти будет проходить во второй раз.

30 октября 1989 года активисты общества "Мемориал" провели первую акцию в память о жертвах политических репрессий, встав живой цепочкой вокруг здания КГБ. Через год, 30 октября 1990 года, почти у подножия памятника Дзержинскому, на Лубянской площади в Москве был установлен Соловецкий камень - старейший в стране памятник жертвам государственных репрессий в СССР. С 1991 года 30 октября - национальный день памяти жертв политических репрессий.