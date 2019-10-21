Новый глава СПЧ назвал свои задачи

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Новый председатель Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в своей деятельности собирается сделать акцент на социальных правах.

"Ни в коем случае не умаляя важность политических прав и свобод, я считаю, что права социальные недостаточно заметны в общественно-политическом поле. В стране очень много неравенства, особенно в небольших городах, в депрессивных регионах. У людей очень мало возможностей реализовать свои права - на достойную оплату труда, на жилье, на медицинское обслуживание и так далее. И мне кажется, это не менее важно, чем отстаивание политических прав и свобод", - заявил Фадеев в интервью газете "Коммерсантъ".

При этом он считает, что социальные права связаны с политическими "только отчасти" и приводит в пример решение проблемы нищеты в Китае, где до сих пор остается коммунистический режим.

"Связаны (социальные права с политическими), но только отчасти. Только отчасти. Это тоже моя точка зрения. (...) Например, Китаем руководит Коммунистическая партия Китая. У них достаточно жесткий коммунистический режим - и при этом рыночная экономика. Там 40 лет назад половина населения были нищими. А сегодня нищими остаются всего миллионов двадцать. Они смогли решить проблему нищеты страны", - отметил Фадеев.

"Отчасти политические права связаны с правами социальными. И конечно, сочетание эффективной демократии и сильного государства - сильного не в части подавления, а в части реализации социально-экономических проектов - конечно, это идеал. Ну к идеалу надо стремиться", - заявил новый глава СПЧ.

Он также раскрыл свое понимание демократии: "Вот что такое для меня демократия? Есть хорошая формула: широкие, равноправные, защищенные, взаимообязывающие консультации по поводу политического курса. И каждое слово тут важно. Могут быть разные формы таких консультаций. Но самое важное - чтобы в стране они были. Чтобы обсуждались важнейшие вопросы, проблемы развития страны. И Совет по правам человека - один из тех институтов, где обсуждаются эти проблемы".

Ранее Фадеев сообщил "Интерфаксу", что на посту главы СПЧ намерен сделать акцент на развитии гражданского общества, а также усилить взаимодействие совета с Общественной палатой РФ.

"Первая моя встреча с членами СПЧ будет посвящена знакомству, планам работы, предложениям, коррекции работы. Называется ведь Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Этот аспект по развитию гражданского общества может быть усилен", - сказал он, уточнив, что встретится с членами Совета через две недели.