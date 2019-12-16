Еще девять станций московского метро запланировали открыть в 2020 году

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что в течение следующего года в Москве планируется открыть девять станций в составе Большой кольцевой и Некрасовской линий метро.

По его словам, в следующем году планируется открыть для пассажиров четыре станции Некрасовской линии: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская", а также пять станций на двух участках Большого кольца метро", - сказал Бочкарев.

По его словам, в следующем году на Большом кольце для пассажиров будут открыты станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Улица Народного Ополчения" и "Карамышевская".

Глава департамента отметил, что с начала 2019 года было введено в эксплуатацию 17,9 км линий метро, восемь станций, а также одно электро-депо для обслуживания поездов.

БКЛ должна стать самым длинным кольцом подземки в мире. Общая протяженность кольца с 31 станцией составит около 70 км. Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Полноценный запуск линии ожидается в 2023 году.