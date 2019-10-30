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Директор подмосковной гимназии обратился в полицию из-за снятия отпечатков у детей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Директор гимназии в подмосковном Красногорске, где сотрудники негосударственного университета "Синергия" снимали отпечатки пальцев у школьников, обратился в полицию с просьбой проверить законность таких мероприятий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В настоящее время по факту инцидента в гимназии №2 управлением образования администрации Красногорска проводится служебная проверка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возможность проведения специфических процедур, включающих манипуляции с отпечатками пальцев, с педагогами и руководством гимназии заранее не обговаривалась и не обсуждалась, о применении программы Genetic test стало известно в момент проведения занятия, после чего ноутбук оператора был проверен на наличие в нем сохраненных данных: номера мобильных телефонов и персональной почты не были сохранены.

"Проанализировав сложившуюся ситуацию и в связи с обращениями родителей, администрация МБОУ гимназия №2 приняла решение в дальнейшем не проводить данных мероприятий. Данный случай в городском округе Красногорск единичный, никакие другие образовательные учреждения нашего округа договоров с МФПУ "Синергия" не заключали", - заключили в администрации.

Ранее в среду "Коммерсант" написал, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимали отпечатки пальцев у учащихся школы в Красногорске без согласия их родителей. Детям это представили как технологию по выявление профессиональных навыков для дальнейшей профориентации, пояснило издание.

Кроме того, в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство выявило и пресекло снятие отпечатков пальцев в рамках проекта Genetic test более чем в половине регионов России, а также затребовало информацию по тестированию с дактилоскопией у "Синергии".

Genetic test Синергия Красногорск Московская область

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