Университет "Синергия" обвинили в сканировании пальцев школьников без согласия родителей

На основании капиллярных узоров они определяют склонности детей; в РАН дерматоглифику признали лженаукой

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники негосударственного университета "Синергия" в конце октября сняли отпечатки пальцев у детей в гимназии №2 в Красногорске и сделали это без согласия родителей, пишет "Коммерсантъ". Детям это представили как технологию по выявление профессиональных навыков для дальнейшей профориентации.

Мать восьмиклассника Наталья Кан рассказала, что у его сына сканировали пальцы рук на уроке "Технология" 28 октября. Это произошло без ведома родителей и классного руководителя. Учеников при этом просили представиться и оставить номер телефона и электронный адрес. 20 минут спустя сын Натальи получил результат исследования, указание на ораторские способности и на то, что ему больше всего подходит должность президента страны. По словам Кан, результаты исследования не совпадали с реальными способностями ее сына.

Информацию о дактилоскопии подтвердила мать еще одного ученика гимназии Александра Французова. Еще одна мама школьницы сказала, что ее дочь хотела отказаться от тестирования, но ей сказали, что это обязательно. О тестировании сообщили также родители учеников красногорской школы №15. Директор гимназии №2 Ирина Штейнберг заявила, что подобное тестирование проводят в большинстве школ Подмосковья.

На PDF файле с результатами тестирования, по словам одной из мам, были указаны реквизиты компании Genetic-test и университета "Синергия".

Представитель "Синергии" заявила изданию, что в школах проводят "определение наклонностей по линиям пальца, а не сбор базы данных". На genetic-test.ru такое тестирование связывают методом дерматоглифики - определением склонностей человека по капиллярным линиям пальцев.

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой в 2016 году признала, что приемы рыночного продвижения дерматоглифики несут ряд признаков лженауки. Представителю "Синергии", по ее словам, не известно об этом решении.

По словам Ирины Штейнберг, у ее гимназии есть многолетний договор с "Синергией", и представители университета проводят в школе семинары и занятия по подготовке к ЕГЭ. Она заявила, что у школьников не снимали отпечатки пальцев, а только "сканировали узор пальца", но не смогла ответить, чем такое изображение отличается от отпечатка. Она отметила, что направила в "Синергию" вопросы о лицензии и программном обеспечении.

В областном министерстве образования на запрос "Коммерсанта" пока не ответили. В Роскомнадзоре заявили, что проект Genetic-test находится на постоянном контроле ведомства. В службе сейчас выясняют, кто проводит тестирование с дактилоскопией, и если эти данные подтвердятся, ведомство примет меры реагирования.

В июле ФНС заблокировала счета шести компаний, связанных с "Синергией", из-за долгов перед бюджетом.