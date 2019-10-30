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Университет "Синергия" опроверг сбор отпечатков пальцев у российских школьников

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Университет "Синергия" не занимается сбором отпечатков пальцев российских школьников, заявил ректор вуза Артем Васильев.

"Университет "Синергия" не сотрудничает с компанией Genetic test и не занимается определением наклонностей обучающихся по линиям пальца. Мы согласны с позицией комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований по вопросу научного обоснования дерматоглифического тестирования", - сказал Васильев, которого в среду цитирует пресс-служба вуза.

Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщила, что сотрудники "Синергии" собирали дактилоскопию у учеников ряда подмосковных школ в рамках профориентационных тестов: организаторы по рисунку пальцев рассчитывали определить склонности учащихся к той или иной профессии. По данным издания, мероприятия проводились без ведома и без разрешения родителей школьников. В статье фигурировала компания Genetic test, в беседе с корреспондентом газеты неназванный представитель "Синергии" не отрицала сотрудничество с этой компанией.

Между тем, определение судьбы и особенностей личности по рисунку пальцев, известное как дерматоглифика, в 2016 году было признано антинаучным комиссией по борьбе со лженаукой РАН.

Данной ситуацией заинтересовался Роскомнадзор. Ведомство направило в "Синергию" запрос о порядке проведения тестирования с использованием сбора биометрии школьников. Если факты подтвердятся, в ведомстве намерены составить протокол об административном правонарушении и передать материалы в суд для назначения штрафа.

Разобраться в ситуации призвала также уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Директор гимназии в подмосковном городе Красногорск, у учеников которой сотрудники "Синергии" снимали отпечатки пальцев, обратился в полицию с просьбой проверить законность подобных действий.

Синергия Артем Васильев Genetic test

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