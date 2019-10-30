Мосгорсуд освободил из СИЗО школьника, связанного с "архангельским террористом"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд освободил из СИЗО и перевел под домашний арест 14-летнего школьника, задержанного по делу об изготовлении взрывного устройства, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду. По версии следствия, он общался с "архангельским террористом".

"Суд постановил отказать в удовлетворении заявленного следствием ходатайства, изменить (...) меру пресечения на домашний арест до 30 января 2020 года, освободить из-под стражи в зале суда", - сказали в суде.

Как сообщалось, 14-летнему московскому школьнику предъявлено обвинение в "незаконном приобретении, хранении, взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ст. 222.1 УК РФ) и "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств" (ст. 223.1 УК РФ).

По версии следствия, молодой человек общался с так называемым архангельским террористом. В свою очередь, информированный источник говорил "Интерфаксу", что в квартире подростка на улице Свободы на северо-западе Москвы был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Как сообщалось, 31 октября 2018 года в здание управления ФСБ в Архангельске вошел 17-летний местный житель. Из своей сумки он достал неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался. В результате визитер погиб на месте, три сотрудника спецслужбы получили ранения.