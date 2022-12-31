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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

В ОНК Москвы сообщили о подготовке законопроекта об УДО для осужденных подростков

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков сообщил журналистам о подготовке законопроекта о праве осужденных подростков на условно-досрочное освобождение (УДО) по достижении совершеннолетия.

Волков и другие члены комиссии посетили несовершеннолетних в столичных СИЗО в преддверии Нового года, сообщила ОНК. Там Волков напомнил подросткам, что у них есть возможность получить базовое школьное образование и сдать ЕГЭ даже в стенах изолятора.

Правозащитники поздравили арестованных детей и подростков, вручив им наборы конфет, развивающие книги и игрушки, конструкторы, кубики и многое другое, рассказал член СПЧ, ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Москва ОНК Москвы Георгий Волков ФСИН СПЧ Алексей Мельников
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