Пассажир упал на пути станции "Маяковская" московского метро

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Пассажир упал между вагонами поезда метро на станции "Маяковская" вечером в среду, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел около 19:55 во время стоянки поездка на станции. Для того, чтобы поднять человека с путей, понадобилось снять напряжение контактного рельса, из-за чего прерывалось движение на участке "Белорусская" - "Театральная". По данным источника, пассажир выжил.

Источник сообщил, что движение поездов на Замоскворецкой линии входит в график.

Официального комментария московского метрополитена об инциденте на станции "Маяковская" не поступало.

Это второй сбой в столичной подземке в среду. Ранее из-за неисправного состава поезда на юго-западном участке Сокольнической линии около часа ходили с увеличенными интервалами.