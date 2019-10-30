Неисправный состав затруднил движение на "красной" ветке московского метро

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Движение поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метро затруднено вечером в среду, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Около 17:20 неисправный состав высадил пассажиров на станции "Проспект Вернадского" и своим ходом направился в депо", - сказал собеседник агентства.

По его информации, из-за поезда, который следует со скоростью не выше 20 км/ч, возникли серьезные задержки в движение других составов на юго-западном участке линии.

В пресс-службе столичного метрополитена подтвердили факт временного увеличения интервала движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии.

"Увеличение интервалов связано с высадкой пассажиров одного поезда. Состав отставлен для проверки, потребуется некоторое время, чтобы войти в график", - говорится в сообщении пресс-службы.

Администрация подземки приносит пассажирам извинения за временные неудобства.