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Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинки в "Зарядье"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертный зал столичного парка "Зарядье".

Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором принимают участие лауреаты 16-го Международного конкурса им. П.И. Чайковского, проходит в рамках Первого международного московского фестиваля "Зарядье", открывшегося 30 октября в Москве.

Оркестр Мариинского театра и пианист Денис Мацуев исполняют в этот вечер Симфонию № 5 Дмитрия Шостаковича и Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева.

Также в программе выступление лауреатов конкурса им. П.И. Чайковского.

Владимир Путин Зарядье

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