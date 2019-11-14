На площади трех вокзалов в Москве загорелся склад

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения отправились к месту возгорания на складе на Комсомольской площади в Москве.

В пресс-службе управления МЧС столицы уточнили, что по адресу Комсомольская площадь 1а, строение 18 загорелось одноэтажное складское помещение. Площадь пожара, как отмечается, увеличилась в четыре раза - со 100 кв. метров до 400 кв. метров.

В пресс-службе добавили, что "со слов охраны, людей (в горящих помещениях - ИФ) быть не должно."