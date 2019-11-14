К горящему складу на площади трех вокзалов в Москве направили пожарный поезд

Фото: АГН "Москва"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - МЧС усилило группировку техники для тушения пожара на складе в районе площади трех вокзалов в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС. На место ЧП следует пожарный поезд Октябрьской железной дороги.

Между тем, площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров. По данным пожарных на 16:44 возгорание локализовано

На месте работает лаборатория Главного управления МЧС России по Москве. ПДК вредных примесей в воздухе не зафиксировано.

Ранее стало известно о пожаре в одноэтажном складском помещении на Комсомольской площади. Как заявляли в МЧС, "со слов охраны - людей (в горящих помещениях - ИФ) быть не должно".