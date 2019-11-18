Руководитель УВД на московском метрополитене написал рапорт об отставке

На его место назначен главный полицейский ТиНАО Сибанов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Глава управления внутренних дел на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко подал рапорт об отставке по собственному желанию в связи с выслугой лет в органах полиции, это не связано с убийством полицейского его коллегой на станции "Рязанский проспект" в сентябре 2019 года, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Генерал Савченко подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел по собственной инициативе по выслуге лет. Ему в этом году исполнилось 58 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, увольнение генерала не имеет отношения к инциденту на станции "Рязанский проспект" 18 сентября этого года, когда прапорщик полиции Алексей Смирнов застрелил сотрудника управления собственной безопасности, пытавшегося задержать его по подозрению в получении взятки.

"Приказом начальника главного управления МВД временно исполняющим должность главы УВД на метрополитене назначен начальник УВД Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы Шамиль Сибанов", - сказал источник.

Ранее другой осведомлённый источник сообщил "Интерфаксу", что "некоторое время назад Савченко написал соответствующий рапорт в связи с желанием уйти на пенсию".

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных представителей органов МВД.

18 сентября двое сотрудников собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции "Рязанский проспект" задержали по подозрению в получении взятки прапорщика патрульно-постовой службы этого же управления 34-летнего Смирнова. Внезапно тот выхватил табельный пистолет и несколько раз выстрелил в коллег.

От полученных ранений старший лейтенант полиции Максим Веялко скончался на месте, подполковник Алексей Лимонов - был госпитализирован в тяжелом состоянии. Смирнова задержали прибывшие полицейские.

Позднее следователи московского главка СК предъявили ему обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, Пресненский суд Москвы 20 сентября санкционировал его арест.

Савченко родился в 1961 году. В органах внутренних дел служит с 1981 года. Назначен руководителем УВД на московском метрополитене в 2011году.