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Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского

Задержан полицейский, убивший коллегу при перестрелке в Москве
Архивное фото
Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Задержан полицейский, подозреваемый в нападении на своих коллег на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, сообщили в МВД России.

Это сотрудник УВД на Московском метрополитене, который ранее подозревался в получении взятки.

"Главное управление собственной безопасности МВД России по поручению руководства Министерства проводит проверку обстоятельств нападения на двух сотрудников службы собственной безопасности на станции метро "Рязанский проспект" в городе Москве", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)

По данным следствия, перестрелка произошла вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". Мужчина, которого полицейские пытались задержать, подозревается в получении денег от гражданина, не имеющего документов.

"Следователи работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия", - добавила Иванова.

Ранее о гибели полицейского сообщил информированный источник. В пресс-службе столичной полиции "Интерфаксу" уточняли, что второй полицейский в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Москва

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