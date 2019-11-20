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В Москве пройдет митинг против закона о домашнем насилии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В московском гайд-парке в Сокольниках запланирован митинг против принятия закона о семейно-бытовом насилии и "в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей и традиционных семей". Об этом сообщила пресс-служба парка.

Акция численностью до 1500 человек - это максимум для площадки - пройдет с 13:00 до 16:00 23 ноября, в субботу в Зеленом театре.

Организатор митинга - лидер движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.

В октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания в связи с подготовкой законопроекта о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве. Работа над поправками идет с 2016 года. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера - временный запрет агрессорам приближаться к жертвам.

Принятие такого закона поддерживают в СПЧ, а также концепцию законопроекта поддержала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

19 ноября "Коммерсантъ" процитировал ответ Минюста на запрос ЕСПЧ, который рассматривает дела российских жертв домашнего насилия, в том числе Маргариты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. "Российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве "серьезной проблемы" и считает, что его масштабы в стране "достаточно преувеличены", написала газета. В Минюсте заявили, что издание ошиблось в переводе и исказило позицию ведомства.

Сокольники Москва Гайд-парк Сорок сороков Андрей Кормухин

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