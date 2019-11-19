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Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России

Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Минюсте РФ заявили об искаженности распространившейся в СМИ информации о позиции ведомства по масштабам домашнего насилия в России, представленной в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Опубликованная рядом СМИ информация о том, что Минюст России считает масштабы домашнего насилия преувеличенными, искажает суть заявленной в ЕСПЧ позиции властей РФ и содержит вырванные из контекста заявления", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Кроме этого, как утверждают в ведомстве, журналисты некорректно перевели с английского на русский выдержки из процессуальной позиции ведомства. "Изложенная в направленном в ЕСПЧ меморандуме позиция заключается в том, что серьезная проблема насилия является общей для многих стран, в том числе актуальна для РФ. При этом государство обязано обеспечить безусловную защиту от насилия, независимо от того, кто является его жертвой: ребенок, женщина или мужчина", - говорится в пресс-релизе.

В этой связи, отмечают в Минюсте, утверждения представителей заявителя о наличии в рассматриваемом случае, в том числе, нарушения статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающей дискриминацию, "не соответствуют практике самого Европейского суда".

В меморандуме Минюста отмечалось, что хотя в РФ нет отдельной статьи, карающей за домашнее насилие, российское законодательство "предусматривает более чем 40 составов преступлений и по меньшей мере 5 административных правонарушений, запрещающих различные формы актов насилия" в отношении граждан, в том числе и совершенных их родственниками, пояснили в пресс-службе. Там также допустили возможность дальнейшего совершенствования законов в данной сфере для защиты прав россиян.

В Минюсте добавили, что в связи с вступлением ранее в силу постановления ЕСПЧ по делу "Володина против России", ставшим первым актом ЕСПЧ применительно к вопросу домашнего насилия в отношении России с момента присоединения к Конвенции в 1998 году, "российские власти принимают все необходимые меры по исполнению данного постановления".

Ранее во вторник газета Коммерсант" сообщила, что "российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве "серьезной проблемы" и считает, что его масштабы в стране "достаточно преувеличены".

Такая позиция, по данным издания, высказана в официальном ответе Минюста в ЕСПЧ, где рассматриваются дела четырех женщин, включая Маргариту Грачеву, которой бывший муж отрубил кисти рук. "Авторы документа делают вывод, что России не нужен отдельный закон о домашнем насилии, а пострадавшие женщины "пытаются подорвать усилия, которые правительство предпринимает для улучшения ситуации", - написала газета.

Минюст ЕСПЧ

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