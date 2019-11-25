РПЦ предостерегла от борьбы с насилием в семье по рецептам Запада

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали участников акции в защиту традиционной семьи, которая прошла в минувшие выходные, 23 ноября, в московском паре "Сокольники" в связи с планами принятия законопроекта о семейном насилии.

"Мы считаем проведение митинга, посвященного закону о семейно-бытовом насилии, очень важным сигналом, который нельзя игнорировать", - заявил "Интерфаксу" в понедельник замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что у православной общественности нет иллюзий относительно того, что семейно-бытовое насилие существует и несет угрозу благополучию семьи. "Но те рецепты, которые предлагают в обсуждаемом законопроекте, вызывают очень много сомнений", - добавил представитель РПЦ.

Кипшидзе сказал, что для разработки российского законопроекта был использован западный опыт борьбы с семейным насилием. "То, насколько этот опыт является эффективным и насколько он действительно препятствует семейному насилию, вызывает очень большие вопросы. Мы знаем, что в западном общественно-политическом и правовом контексте семья подвергается очень серьезному переосмыслению, и то, что мы имеем на выходе, вовсе не соответствует поставленной российским руководством цели укрепления традиционной семьи", - считает представитель РПЦ.

Поэтому, добавил Кипшидзе, Русская церковь исходит из того, что "для комплексного решения проблемы насилия в семье необходимо широкое общественное обсуждение, учет ценностей традиционной российской семьи, а не тех конструктов, касающихся понятия института семьи, которые, к сожалению, созданы в некоторых западных государствах и используются против дальнейшей ликвидации института традиционной семьи".

В октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания в связи с подготовкой законопроекта о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве. Работа над поправками идет с 2016 года. Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера - временный запрет агрессорам приближаться к жертвам.

Принятие такого закона поддерживают в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ), а также концепцию законопроекта поддержала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.