Поиск

Мосгордума одобрила освобождение электромобилей от транспортного налога на пять лет

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Мосгордума на заседании в среду поддержала освобождение электромобилей от транспортного налога до конца 2024 года.

Как передал корреспондент " Интерфакса", депутаты одобрили в целом проект закона столицы "О внесении изменений в отдельные законы Москвы в сфере налогообложения".

В соответствии с документом владельцы электромобилей освобождаются от уплаты транспортного налога на пять лет - до 31 декабря 2024 года. Эта мера призвана стимулировать расширение использования экологически чистого электротранспорта.

Кроме того, одобренным законом предполагается ввести льготу в размере 97% от начисленной суммы налога на имущество организаций, развивающих парки развлечений.

Помимо этого, на пять лет продлеваются льготы по налогу на имущество, уплачиваемого от кадастровой стоимости, в отношении сертифицированных гостиниц; зданий, фактически не используемых в торгово-офисных целях (на которых расположены, например, гаражи, лаборатории, киностудии и телестудии, объекты здравоохранения, коммунального хозяйства, культуры, образования, промышленности и производства, спорта и другие), но находящиеся на земельных участках, вид разрешенного использования которых допускает размещение торгово-офисных объектов.

Мосгордума Москва

Новости по теме

Новости

Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени

Ночь на 21 ноября станет самой морозной в Москве с начала осени

Владельцы "Тройки" с 20 ноября смогут бесплатно пересаживаться между метро, МЦД и МЦК

Владельцы "Тройки" с 20 ноября смогут бесплатно пересаживаться между метро, МЦД и МЦК

Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело либо рассмотреть его присяжными

Защита сестер Хачатурян попросила прекратить дело либо рассмотреть его присяжными

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

"Ласточки" начнут ходить между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково"

Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"

Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Актер Юрий Соломин госпитализирован в Москве

Актер Юрий Соломин госпитализирован в Москве

Три станции красной ветки метро в Москве изменят график работы до конца ноября

Руководитель УВД на московском метрополитене написал рапорт об отставке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');