Мосгордума одобрила освобождение электромобилей от транспортного налога на пять лет

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Мосгордума на заседании в среду поддержала освобождение электромобилей от транспортного налога до конца 2024 года.

Как передал корреспондент " Интерфакса", депутаты одобрили в целом проект закона столицы "О внесении изменений в отдельные законы Москвы в сфере налогообложения".

В соответствии с документом владельцы электромобилей освобождаются от уплаты транспортного налога на пять лет - до 31 декабря 2024 года. Эта мера призвана стимулировать расширение использования экологически чистого электротранспорта.

Кроме того, одобренным законом предполагается ввести льготу в размере 97% от начисленной суммы налога на имущество организаций, развивающих парки развлечений.

Помимо этого, на пять лет продлеваются льготы по налогу на имущество, уплачиваемого от кадастровой стоимости, в отношении сертифицированных гостиниц; зданий, фактически не используемых в торгово-офисных целях (на которых расположены, например, гаражи, лаборатории, киностудии и телестудии, объекты здравоохранения, коммунального хозяйства, культуры, образования, промышленности и производства, спорта и другие), но находящиеся на земельных участках, вид разрешенного использования которых допускает размещение торгово-офисных объектов.