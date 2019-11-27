Кабмин утвердил продление программ льготного автокредитования

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок господдержки спроса на автомобили в рамках программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" в 2018-2020 гг. и предоставления компенсаций банкам на реализацию этих программ в предыдущую трехлетку.

Постановление от 23 ноября предполагает возмещение банкам выпадающих доходов, возникших при предоставлении скидок по выданным в 2015-2017 гг. кредитам на покупку автомобилей, а также возмещение затрат на уплату первоначального взноса по автокредитам, выданным в 2018-2020 годы., в размере 10% от цены машины (25% - для покупки машины на Дальнем Востоке).

В постановлении говорится, что благодаря предоставлению субсидии в 2019 году были проданы 30,9 тыс. автомобилей, приобретаемые в рамках кредитов, выданных в текущем году.

Документ закрепил правило квалификационного отбора для банков, участвующих в программе льготного автокредитования: со следующего года договоры о предоставлении субсидии по кредитам, выданным в 2020 году, будут заключаться по результатам квалификационного отбора. Для участия в отборе банк должен с 1 до 10 декабря 2019 года представить в Минпромторг заявление с указанием планового размера субсидии, общей плановой стоимости автомобилей, реализованных в кредит в 2020 г., и плановый показатель результативности использования субсидии. Минпромторг, в свою очередь, подготовит реестр банков - получателей субсидий с 1 по 15 декабря 2019 года и разместит его в государственной информационной системе промышленности в интернете.

Программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" действуют в России с 2015 года. По ним кредитные организации предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля (25% - для жителей Дальнего Востока). Выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета. В текущем году на финансирование программ было заложено 3 млрд руб. Также в РФ действует программа льготного автолизинга, в рамках которой предоставляется скидка по авансовому платежу.

Как сообщалось, правительство перезапустило программы господдержки спроса "Первый автомобиль", "Семейный автомобиль", а также льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей с июля, решив выделив на их реализацию дополнительные 10 млрд руб.: 6 млрд руб. - на финансирование программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", еще 4 млрд руб. - на лизинг. При этом, как предполагалось, 3 млрд руб. поступит из резервного фонда правительства, 7 млрд руб. - по итогам осенних корректировок бюджета-2019.

В соответствии с бюджетом на следующую трехлетку, на субсидирование программ льготного автокредитования в РФ в 2020 г. будет выделено 10,5 млрд руб., в 2021 и 2022 гг. - по 5 млрд руб.