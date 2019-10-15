Поиск

В Москве электромобили освободят от транспортного налога на пять лет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы одобрила законопроект о том, что владельцы электромобиле будут освобождены от уплаты транспортного налога до конца 2024 года. Теперь документ будет внесен в Мосгордуму.

Чиновники считают, что эта льгота будет способствовать расширению использования экологически чистого электротранспорта.

Отмена налога для электромобиля вошла в пакет поправок в налоговое законодательство Москвы. Кроме этого пакет предполагает льготу в размере 97% от исчисленной суммы налога на имущество организаций в отношении парков развлечений. Это послабление, в частности, коснется строящегося парка развлечений в Нагатинской пойме.

Также мэрия решила продлить на пять лет льготы по налогу на имущество, уплачиваемого от кадастровой стоимости, в отношении сертифицированных гостиниц; зданий, фактически не используемых в торгово-офисных целях (в которых расположены, например, гаражи, лаборатории, киностудии и телестудии, объекты здравоохранения, коммунального хозяйства, культуры, образования, промышленности и производства, спорта и другие), но находящиеся на земельных участках, вид разрешенного использования которых допускает размещение торгово-офисных объектов.

О готовящемся налоговом послаблении для владельцев электромобилей мэр Сергей Собянин объявил 30 сентября. Также он обещал, что в рамках поддержки электротранспорта город увеличит субсидии каршеринговым компаниям и службам такси на покупку электромобилей. Кроме того, в городе собираются расширить сеть зарядных станций для электротранспорта.

Москва Мосгордума Сергей Собянин

Новости

Мэрия утвердила строительство 27 новых станций метро в Москве до 2023 года

Мэрия утвердила строительство 27 новых станций метро в Москве до 2023 года

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

"Ведомости" сообщили о первом за 12 лет сокращении парка "Аэрофлота"

"Ведомости" сообщили о первом за 12 лет сокращении парка "Аэрофлота"

Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

ВТО официально разрешила США ввести пошлины на европейский экспорт объемом $7,5 млрд в год

Путин поручил до ноября компенсировать авиакомпаниям допрасходы на топливо за год

Нобелевская премия - 2019

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Рубль слегка снизился к доллару и евро вслед за подешевевшей нефтью

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');