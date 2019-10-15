В Москве электромобили освободят от транспортного налога на пять лет

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы одобрила законопроект о том, что владельцы электромобиле будут освобождены от уплаты транспортного налога до конца 2024 года. Теперь документ будет внесен в Мосгордуму.

Чиновники считают, что эта льгота будет способствовать расширению использования экологически чистого электротранспорта.

Отмена налога для электромобиля вошла в пакет поправок в налоговое законодательство Москвы. Кроме этого пакет предполагает льготу в размере 97% от исчисленной суммы налога на имущество организаций в отношении парков развлечений. Это послабление, в частности, коснется строящегося парка развлечений в Нагатинской пойме.

Также мэрия решила продлить на пять лет льготы по налогу на имущество, уплачиваемого от кадастровой стоимости, в отношении сертифицированных гостиниц; зданий, фактически не используемых в торгово-офисных целях (в которых расположены, например, гаражи, лаборатории, киностудии и телестудии, объекты здравоохранения, коммунального хозяйства, культуры, образования, промышленности и производства, спорта и другие), но находящиеся на земельных участках, вид разрешенного использования которых допускает размещение торгово-офисных объектов.

О готовящемся налоговом послаблении для владельцев электромобилей мэр Сергей Собянин объявил 30 сентября. Также он обещал, что в рамках поддержки электротранспорта город увеличит субсидии каршеринговым компаниям и службам такси на покупку электромобилей. Кроме того, в городе собираются расширить сеть зарядных станций для электротранспорта.