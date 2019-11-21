На выборы депутатов Мосгордумы потратили около миллиарда рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Член Мосгоризбиркома Юрий Ермолов сообщил в четверг на заседании комиссии, что чуть более 951 млн рублей было выделено из столичного бюджета на выборы депутатов Мосгордумы.

По его словам, комиссия полностью уложилась в те средства, которые были выделены из бюджета города для избирательной кампании.

Ермолов предложил бутвердить отчет Московской городской избирательной комиссии и представить его в Московскую городскую думу",- сказал он.

Ранее газета "Ведомости" писала, что избравшиеся в Мосгордуму от КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" потратили на выборы почти в девять раз меньше, чем самовыдвиженцы от "Единой России", 39,2 млн рублей против 341,5 млн рублей, подсчитали "Ведомости" по финансовым документам Мосгоризбиркома.

По итогам голосования 8 сентября в новый состав парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов: 25 самовыдвиженцев, поддержанных "Единой Россией", 13 кандидатов от КПРФ, четыре представителя "Яблока" и три кандидата "Справедливой России". В новый состав Мосгордумы из прежнего состава переизбрались лишь 16 депутатов.