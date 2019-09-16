Прошедшие в Мосгордуму кандидаты от оппозиции потратили на выборы в девять раз меньше соперников

"Ведомости" назвали рекордсменом справедливоросса Магомета Яндиева: он не потратил на выборы ни копейки

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Избравшиеся в Мосгордуму от КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока" потратили на выборы почти в девять раз меньше, чем самовыдвиженцы от "Единой России", 39,2 млн рублей против 341,5 млн рублей, подсчитали "Ведомости" по финансовым документам Мосгоризбиркома.

Победивший в избирательном округе № 45 справедливоросс Магомет Яндиев не потратил на выборы ничего. Он подтвердил это изданию. На сайте избиркома нет данных о поступлении и расходовании денег на его избирательный счет. По словам самого Яндиева, на его счет поступила тысяча рублей, он ее не использовал и планирует оформить возврат.

Конкурент Яндиева по округу, проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара израсходовала больше 25 млн рублей.

Победивший в 3-м округе справедливоросс Александр Соловьев потратил на кампанию 5000 рублей. После выборов СМИ отмечали, что он не вел кампанию, его мало кто видел, а после голосования с ним несколько дней не могли связаться. Кандидат от власти Сабина Цветкова, жена лидера "Офицеров России", Антона Цветкова, потратила на выборы 4,5 млн рублей.

Голосовать за Яндиева и Соловьева рекомендовало "Умное голосование" Алексея Навального. Они выдвигались от партии, не тратили денег на сбор подписей, не вели агитации, у них не было штаба, это были просто фамилии в бюллетене, прокомментировал ситуацию сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Их избрание противоречит здравому смыслу, тут нельзя говорить о поддержке избирателей – просто не было других альтернатив кандидатам от власти, за которые люди могли бы проголосовать", - объяснил он.

Победившие в своих округах кандидаты от КПРФ Екатерина Енгалычева, Олег Шереметьев, Виктор Максимов и Сергей Савостьянов получили в избирательные фонды по 775 тысяч рублей. Председатель московского горкома партии Валерий Рашкин сказал, что остальные средства кандидаты нашли сами и что КПРФ, по ее собственным подсчетам, потратила меньше всех на каждый голос избирателя.

Кандидат от "Яблока", детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович израсходовал 11,6 млн рублей, его основной конкурент Михаил Балыхин - около 28 млн рублей, пишет газета.

Два источника "Ведомостей", близких к мэрии, оценили кампанию одного кандидата от власти примерно в 50 млн рублей.