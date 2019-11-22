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Движение поездов прервано на МЦК

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов возник вечером в пятницу на Московском центральном кольце (МЦК), сообщила пресс-служба столичного метро.

"На #МЦК (14) временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам. Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения в этом направлении", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Центральная пригородная пассажирская компания сообщила об увеличенных интервалах движения поездов на Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и Рижском направлении в сторону Москвы со стороны Нахабино.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что по предварительным данным, на одном из поездов "Иволга", курсирующем по МЦД-2, утром в пятницу сломался механизм закрытия дверей. МЦД-1 и МЦД-2 открылись в столичном регионе в четверг, 21 ноября.

Москва МЦК

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