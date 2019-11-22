Источник назвал причину сбоя движения на внешнем кольце МЦК

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов на Московском центральном кольце (МЦК) вечером в пятницу, по предварительной информации, возник из-за отсутствия напряжения в контактной сети, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Сбой возник в 18:30. Причина отсутствия напряжения выясняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщала, что на МЦК временно нет движения поездов на внешнем кольце (против часовой стрелки) по техническим причинам.

Очевидцы сообщили, что на участке МЦК от Кутузовской до Лужников поезда не ходят уже около часа.

По громкой связи пассажирам МЦК сообщают, что интервалы движения поездов увеличены по техническим причинам. Работники МЦК затрудняются ответить на вопрос пассажиров, когда будет восстановлено движение поездов.

Позднее пресс-служба московского метро сообщила через свой твиттер, что движение поездов на внешнем кольце МЦК (против часовой стрелки) восстановлено и вводится в график.

Утром в пятницу более трех часов длился сбой на только что запущенном Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2). Причиной увеличенных интервалов стала неисправность механизма закрытия дверей вследствие их удержания пассажирами.