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Источник раскрыл причину сбоя движения на МЦД-2 и на Рижском направлении

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - По предварительной информации, на одном из поездов "Иволга", курсирующем по Московскому центральному диаметру-2 (МЦД-2), утром в пятницу сломался механизм закрытия дверей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Техническая неисправность привела к увеличению интервала движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, к 9:00 движение поездов на этом участке вошло в штатный режим.

Ранее в пятницу Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила об увеличенных интервалах движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении в сторону Москвы со стороны Нахабино.

Оператор принес извинения пассажирам за неудобства.

МЦД-1 и МЦД-2 открылись в столичном регионе в четверг, 21 ноября. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров.

21 ноября также сообщалось, что на части станций МЦД в утренние часы пик возникли сбои.

МЦД Москва Иволга

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