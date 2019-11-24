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Борт "Аэрофлота" вылетел в Анапу из Ростова-на-Дону после вынужденной посадки

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Самолет, совершивший вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за ухудшения самочувствия, а затем и смерти второго пилота, вылетел в Анапу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ростовского аэропорта в воскресенье.

Рейс "Аэрофлота" в Анапу вылетел из аэропорта "Платов" в 13:12, сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" подтвердила, что во время выполнения рейса SU1546 по маршруту Москва-Анапа внезапно ухудшилось самочувствие второго пилота.

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В пресс-службе рассказали, что командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону для скорейшего оказания медицинской помощи. К самолету была вызвана скорая помощь, пилота передали врачам. К сожалению, медикам спасти летчика не удалось, он скончался в машине скорой, сообщили в компании.

"Аэрофлот" выразил соболезнования родным и близким умершего.

В пресс-службе отметили, что после дозаправки рейс продолжен. Пассажиры обеспечивались согласно федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании.

Ранее источник агентства сообщал, что в воскресенье авиарейс Москва-Анапа вынужден был совершить внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за резкого ухудшения состояния второго пилота. Самолет благополучно приземлился. Пилота передали бригаде скорой помощи, но он скончался. По предварительным данным, летчик умер от сердечного приступа.

Москва Анапа Шереметьево Платов Ростов-на-Дону Аэрофлот

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