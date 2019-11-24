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Пилот севшего в Ростове-на-Дону лайнера умер от сердечного приступа

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пилот лайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Анапу, которому стало плохо в воздухе, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

По данным собеседника агентства, пилот, 1970 года рождения, во время полета пожаловался на боль в области сердца.

Он отметил, что летчик скончался до прибытия скорой помощи.

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В свою очередь пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России сообщает, что по факту смерти пилота проводится доследственная проверка.

Ранее источник агентства сообщал, что в воскресенье авиарейс Москва - Анапа вынужден был совершить внеплановую посадку в Ростове-на-Дону из-за резкого ухудшения состояния второго пилота. Самолет благополучно приземлился. Пилот был передан бригаде скорой помощи, но спасти его не удалось, он скончался.

Москва Анапа Шереметьево Платов Ростов-на-Дону

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