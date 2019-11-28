Неизвестный "заминировал" городской суд Петербурга и потребовал биткойны у Малофеева

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербургском городском суде начали эвакуацию в связи с угрозой взрыва, сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. Телефонный террорист требует криптовалюту у основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

В суд поступило электронное сообщение о том, что здание заминировано, а взрывное устройство активируют, если вокруг суда появится оцепление и туда приедут взрывотехники. Пресс-служба опубликовала фотографию этого письма.

Сообщения о минированиях будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг 120 биткойнов, украденных на бирже WEX", предупредил автор послания.

Суд сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Вскоре корреспондент "Интерфакса" сообщил об эвакуации людей из Тверского и Мещанского судов Москвы, они находятся в одном здании. На улицу вышло больше ста человек.

"Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту суда. В настоящее время все посетители и сотрудники суда эвакуируются", -объяснила пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева. По ее словам, в здание уже прибыли полицейские и кинологи. О требованиях злоумышленника она ничего не сообщила

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