Поиск

Неизвестный "заминировал" городской суд Петербурга и потребовал биткойны у Малофеева

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербургском городском суде начали эвакуацию в связи с угрозой взрыва, сообщила Объединенная пресс-служба городских судов. Телефонный террорист требует криптовалюту у основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.

В суд поступило электронное сообщение о том, что здание заминировано, а взрывное устройство активируют, если вокруг суда появится оцепление и туда приедут взрывотехники. Пресс-служба опубликовала фотографию этого письма.

Сообщения о минированиях будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг 120 биткойнов, украденных на бирже WEX", предупредил автор послания.

Суд сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Вскоре корреспондент "Интерфакса" сообщил об эвакуации людей из Тверского и Мещанского судов Москвы, они находятся в одном здании. На улицу вышло больше ста человек.

"Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту суда. В настоящее время все посетители и сотрудники суда эвакуируются", -объяснила пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева. По ее словам, в здание уже прибыли полицейские и кинологи. О требованиях злоумышленника она ничего не сообщила

Дополняется

Санкт-Петербургский городской суд Петербург WEX Константин Малофеев

Новости

КС РФ запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции

RT cообщил, что с 2 декабря не сможет вещать в Боливии

Силуанов предложил Медведеву "гильотинировать" часть надзорных органов

Силуанов предложил Медведеву "гильотинировать" часть надзорных органов

Генпрокуратура перечислила свои замечания к законопроекту о домашнем насилии

Не дождавшаяся операции у Каабака девочка умерла без гемодиализа после выписки

Трансплантолог Каабак будет добиваться скорой операции для одного из сахалинских близнецов

Трансплантолог Каабак будет добиваться скорой операции для одного из сахалинских близнецов

Спецкомиссия проверит данные об избиении в Сибири школьницы, выгнанной с чаепития

Спецкомиссия проверит данные об избиении в Сибири школьницы, выгнанной с чаепития

Рубль ослаб к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти

В Дагестане обезвредили банду из 250 человек, причастную к убийствам и теракту

В Дагестане обезвредили банду из 250 человек, причастную к убийствам и теракту

В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');