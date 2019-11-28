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Обвиняемый в квартирных кражах сорвал больше 100 заседаний своего суда в Киеве

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Киева сообщила, что направила в суд дело квартирного вора, обвиняемого в срыве более 100 заседаний Оболонского суда ложными угрозами о минировании.

По версии следствия, таким образом он добивался отсрочки решения по своему очередному делу.

Установить его личность прокурорам помогли сотрудники полиции и СБУ. Его причастность к звонкам о заложенных бомбах подтвердила судебная фоноскопическая экспертиза.

Обвиняемый ранее не раз был судим за квартирные кражи.

Киев Оболонский суд СБУ прокуратура Киева

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