Мэрия Москвы согласовала акцию памяти жертв массового голода в СССР

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы согласовала проведение пикета памяти жертв массового голода в СССР 1932-33 годах, заявили в Партии народной свободы (ПАРНАС).

"Мэрия Москвы согласовала нам проведение акции у Соловецкого камня в День памяти голодомора в России 30 ноября, одобренное количество участников - 30 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАРНАС в четверг.

Партия и общественный проект "Декоммунизация" выступили инициаторами пикета. В ПАРНАС напомнили, что согласно заявлению Госдумы от 2008 года, "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 млн человек".

"Голод не имел никаких естественных предпосылок, а стал актом стратоцида (вид геноцида, истребление людей из-за принадлежности их к определенному слою общества - ИФ) против крестьянства как класса. Цель этой спланированной акции - сломить сопротивление крестьян коллективизации и упрочить диктатуру большевиков", - утверждают в партии.

Там указали, что "в России, на территорию которой приходится почти 3,3 млн умерших от голода, организованного коммунистической властью, нет ни одного памятника, нет мемориальных акций, нет церковной памяти".

Мемориальные акции ежегодно проходят в "наиболее пострадавших от Голодомора" Украине и в Казахстане, обратили внимание в ПАРНАС. Там также отметили, что памятные мероприятия, аналогичные московскому, пройдут в ряде других российских городов.

О подаче заявке в столичную мэрию на проведение упомянутого мероприятия ПАРНАС сообщал 25 ноября. Ранее в ноябре ПАРНАС проводила акцию памяти жертв ГУЛАГа. Массовая акция не была согласована и прошла в форме серии одиночных пикетов.