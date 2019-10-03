Мэрия Москвы не согласовала акцию "Бессмертный ГУЛАГ" 13 октября

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы повторно отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе партии ПАРНАС.

"В уведомлении не указана информация об использовании при проведении демонстрации объектов транспортной инфраструктуры", - говорится в ответе мэрии.

Изначально председатель Партии перемен (пока из-за проблем с Минюстом носит официально название "Гражданская инициатива") Андрей Нечаев, зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин, лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова подали заявку на акцию 6 октября. Мэрия отказала им, сославшись на то, что в заявке "не указаны формы и методы обеспечения организаторами общественного порядка и организации медицинской помощи". Пресненский суд Москвы отклонил иск организаторов к мэрии.

Акцию планировали провести по "символическому маршруту" от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова. Участникам предлагалось выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв террора. На акции активисты собирались потребовать реабилитации жертв политических репрессий XX века, открытия архивов карательных органов и "прекращения политических репрессий в современной России".

В качестве альтернативы организаторы решили провести 6 октября серию одиночных пикетов у Соловецкого камня с 14:00 до 16:00.

В июне Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на "неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка". Если организатор собрания указал способы поддержания порядка, не отвечающие законодательству, это "ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления". Согласно постановлению КС, власти обязаны направить организатору предложения об их исправлении, и далее в случае одобрения не препятствовать проведению митинга.