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В мэрию Москвы подана заявка на акцию памяти жертв Голодомора

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Партия ПАРНАС и общественный проект "Декоммунизация" уведомили мэрию Москвы по проведении 30 ноября акции памяти жертв массового голода в СССР в 1932-1933 годах. Если акцию не согласуют, ее проведут в форме одиночных пикетов, сказали в пресс-службе партии.

Акция запланирована на 14:00 в субботу у Соловецкого камня. Такие же памятные мероприятия партия намерена провести и в других городах. Жертв Голодомора ежегодно вспоминают и в Казахстане и на Украине, напомнили в партии.

В 2008 году Госдума приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 млн человек".

"В мирное время погибло больше наших соотечественников, чем во время блокады Ленинграда и в лагерях для советских военнопленных в годы Второй мировой войны", - отметили в ПАРНАС.

В партии добавили, что голод был создан искусственно и стал актом стратоцида против крестьянства как класса, чтобы сломить его сопротивление коллективизации и упрочить диктатуру большевиков.

"В России, на территорию которой приходится почти 3,3 млн умерших от голода, организованного коммунистической властью, нет ни одного памятника, нет мемориальных акций, нет церковной памяти", - резюмировали в партии.

В ноябре ПАРНАС проводила акцию памяти жертв ГУЛАГа. Массовая акция не была согласована и прошла в форме серии одиночных пикетов.

СССР Москва ПАРНАС Декоммунизация Голодомор ГУЛАГ Украина Казахстан

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