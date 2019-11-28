Вызывавшую протесты свалку "Воловичи" под Коломной закроют 29 ноября

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Мусорный полигон "Воловичи" под Коломной закроют утром 29 ноября, поскольку в округе в полную силу заработает получивший лицензию комплекс по переработке отходов "Мячково". Об этом в эфире телеканала "360" заявил зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Глава Коломенского округа Денис Лебедев сказал, что пригласил на закрытие свалки активистов, которые протестовали против ее работы и перекрывали дороги, гуляя туда и обратно по пешеходным переходам.

Теперь дорогу к "Воловичам" перекроюют бетонными блоками.

Полигон "Воловичи" занимает 22 га, он действует с 1990 года. Местные жители начали устраивать акции протеста против его работы с весны 2018 года. Они жаловались на неприятный запах со свалки и выступали против того, чтобы туда стали свозить больше мусора. Их акции иногда сопровождались задержаниями.

Один из протестующих, активист Вячеслав Егоров в начале 2019 года был привлечен к уголовной ответственности по так называемой "дадинской статье" за неоднократные нарушения на митингах. Он был задержан 31 января и с начала февраля помещен под домашний арест.

Власти Подмосковья ранее говорили, что свалка не исчерпала свой ресурс, но в конце 2018 года губернатор Андрей Воробьев заявил, что все подмосковные свалки будут закрыты в течение двух лет. В марте Лебедев уточнил, что "Воловичи" закроют до конца 2019 года.