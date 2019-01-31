Москва

У противников мусорного полигона в Коломне начались обыски

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Один из лидеров инициативной группы противников мусорного полигона "Воловичи" в подмосковной Коломне Вячеслав Егоров сообщил, что обыски у него проводятся в рамках уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

"У меня с шести утра обыск идет. Мне вменяют 212.1 (УК РФ), после обыска должны отвезти к следователю, больше ничего сказать не могу. Изымают листовки, записи, телефон", - сказал Егоров "Интерфаксу". По его словам, обыски проводятся еще примерно у 15 активистов.

Ранее один из участников инициативной группы сообщил "Интерфаксу", что в домах активистов проходят обыски.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Максимальное наказание, предусмотренное за нарушение статьи 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) - пять лет лишения свободы.

Протесты против завоза мусора на полигон "Воловичи" проходили в Коломне весной. Акции в Коломне, Дмитрове и Волоколамске были спровоцированы выбросом свалочного газа на полигоне "Ядрово" 21 марта в Волоколамском районе.

На данным момент единственным в РФ гражданином, осужденным по этой статье, является активист Ильдар Дадин. В декабре 2015 года он был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, в феврале 2017 года президиум Верховного суда РФ постановил отменить приговор активисту, после чего он был освобожден из колонии с правом на реабилитацию.

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Теги: Коломна, Воловичи

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