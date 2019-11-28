Новому фигуранту "дела 27 июля" предъявили обвинение

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ предъявил обвинение новому фигуранту дела о беспорядках в Москве 27 июля Сергею Суровцеву за нанесение удара сотруднику Росгвардии, сообщается в ведомственном аккаунте на видеохостинге Youtube.

Ранее в четверг СКР сообщил, что 30-летний Суровцев задержан. Он был допрошен, его действия были квалифицированы по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ). По данным следствия, он ударил росгвардейца металлическим ограждением.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).