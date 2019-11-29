В Москве арестовали нового фигуранта "дела 27 июля" Сергея Суровцева

Фигурант "дела 27 июля" Сергей Суровцев Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест Сергея Суровцева, обвиняемого в применении насилия к росгвардейцу на акции протеста 27 июля в Москве, корреспондент "Интерфакса".

Суровцеву выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2020 года.

По мнению следствия, находясь на свободе, Суровцев может скрыться и помешать расследованию. Защита настаивала на необоснованности этих доводов.

Суровцев был задержан накануне. Ему предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Свою вину он не признает.

Как утверждают в Следственном комитете, 27 июля на Тверской улице в Москве Суровцев "подняв секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок", после чего скрылся в толпе.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую прошли 8 сентября.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ).