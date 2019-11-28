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СКР сообщил о новом задержанном по "делу 27 июля"

Сергея Суровцева обвиняют в том, что он ударил росгвардейца секцией ограждения

СКР сообщил о новом задержанном по "делу 27 июля"
Фото: Reuters

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В деле о массовых беспорядках 27 июля в Москве появился новый задержанный. Это 30-летний Сергей Суровцев, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Ему вменяют применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Протесты в Москве

По версии следствия, 27 июля на Тверской улице он поднял секцию металлического ограждения и ударил ею бойца Росгвардии. Затем он пытался преградить дорогу другим силовикам, охранявшим общественный порядок. После этого инцидента он скрылся.

Подозреваемого установили в результате изучения записей с камер наблюдения. Его уже допросили и скоро ему предъявят официальное обвинение.

Дело о массовых беспорядках возбудили после несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в центре Москвы 27 июля. В тот день были задержаны больше тысячи человек. Некоторые из них стали фигурантами уголовного дела. Семь из них уже были осуждены по статье о применении насилия к полицейским и о разжигании ненависти (блогер Владислав Синица), дела еще шестерых были закрыты.

Хроника 11 декабря 2010 года – 28 ноября 2019 годаПротесты в Москве
Сергей Суровцев СКР Москва

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