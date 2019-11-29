Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сразу на обоих Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в движении поездов из-за подозрений на неисправность составов.

Как сообщается в твиттере Центральной пригородной пассажирской компании, для проверки составов были увеличены интервалы на МЦД-1 на Белорусском направлении и МЦД-2 на Рижском направлении в сторону Москвы. "Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок", - говорится в сообщении.

Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-1 и Белорусском направлении по направлению на Москву. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов, для обеспечения безопасности перевозок. — ЦППК (@centralppk) 29 ноября 2019 г.

Позже ЦППК уточнила, что движение на МЦД осуществляется в графике, на МЦД-1 и Белорусском направлении оперативно восстановлен интервал движения.

Движение по двум линиям МЦД "Одинцово - Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино - Подольск" (МЦД-2) было запущено 21 ноября. До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным.