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МЦД сделали бесплатным на две недели

Поезда увеличат до 10-11 вагонов с понедельника, на МЦД-2 - в течение 15 дней

МЦД сделали бесплатным на две недели
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Проезд на электричках по Московским центральным диаметрам будет бесплатным в течение двух недель, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте" в воскресенье вечером.

"Для более тщательной наладки билетной системы Центральной пассажирской пригородной компанией приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее", - написал мэр.

Кроме того, по его словам, в связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД принято решение об увеличении составности поездов.

"Приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска на 49%", - уточнил Собянин.

По его словам, на МЦД-1 количество вагонов будет увеличено в течение следующих 15 дней.

Москва МЦД

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