Второй за утро сбой произошел на МЦД-2

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) утром в понедельник осуществляется с задержками, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).

"Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении следуют с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Подольска из-за удержания дверей пассажирами. Приносим извинения за доставленные неудобства и просим не препятствовать закрытию дверей", - говорится в сообщении ЦППК, размещенном в твиттере.

Это второй за утро сбой на МЦД-2 и Рижском направлении. Около 6:00 ЦППК сообщила об увеличении по техническим причинам интервалов движения поездов, идущих в Москву из Нахабино.

Ранее сообщалось, что на МЦД-2 в субботу начали тестировать программное обеспечение для управления турникетами, а на МЦД-1 с понедельника пустили удлиненные составы из 11 вагонов.

Движение по двум линиям МЦД "Одинцово - Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино - Подольск" (МЦД-2) было запущено 21 ноября. До 8 декабря проезд на МЦД будет бесплатным.