На "Курско-Рижском" центральном диаметре начались тесты нового ПО для турникетов

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - На МЦД-2 "Курско-Рижский" начали тестировать программное обеспечение для управления турникетами, валидаторами и билетными автоматами, сообщили в субботу в департаменте по связям с общественностью АО "Центральная пригородной пассажирской компании (ЦППК)".

По словам собеседника агентства, сейчас турникеты и валидаторы временно отключены - станции Московских центральных диаметров работают в режиме открытых турникетов по 8 декабря включительно.

"Сейчас пассажир оплачивает только пересадку в метро по действующим тарифам Московского метрополитена. Дополнительная корректировка программного обеспечения потребовалась для повышения стабильности работы оборудования на некоторых станциях МЦД", - сказали в департаменте.

Как подчеркнули в ЦППК, перепрограммирование валидаторов и турникетов необходимо, чтобы наладить их корректную работу с тарифной системой МЦД и обеспечить стабильную работу даже при ежедневно увеличивающемся пассажиропотоке.

"Билетная система должна работать предельно точно. Ведется активная работа по ее настройке, проводится дополнительное тестирование всех устройств, которые включают в себя валидаторы, турникеты, кассы, билетопечатающие автоматы. На МЦД-1 и МЦД-2 требуется проверить и наладить более пяти тысяч устройств", - отметил собеседник агентства.