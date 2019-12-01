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МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника
На станции "Беговая" линии МЦД-1
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Ранее планировалось перейти с 7-вагонных составов на 11-вагонные поезда на МЦД-1 с 9 декабря.

Столичные власти обещают, что "в поездах станет свободнее, а поездки будут комфортнее, так как появится 357 тыс. дополнительных мест в сутки.

Как ожидается, общее количество новых мест на МЦД-1 и МЦД-2 благодаря увеличению числа вагонов в поездах составит более 1 млн в сутки.

Неделю назад в связи с возросшим пассажиропотоком власти Москвы приняли решение увеличить составность поездов. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, с 25 ноября было решено на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов. Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест вырастет больше на 30%, а с момента запуска - на 49%.

По 8 декабря проезд на МЦД сделан бесплатным на время нормализации системы оплаты проезда. Все расходы взяло на себя АО ЦППК по договору с правительством Москвы и Московской области.

Москва МЦД

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