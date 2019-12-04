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Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личных авто в среду вечером

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Власти рекомендуют столичным автомобилистам пользоваться городским транспортом из-за метели в среду.

"По прогнозам синоптиков, в среду в Москве ожидается метель с порывами ветра до 17 м/с и гололедица. В таких погодных условиях всегда снижается средняя скорость на дорогах, увеличивается количество мелких аварий. В связи с этим вечером ожидаем затруднения на дорогах, особенно в центральной части города и на кольцевых магистралях",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в среду.

В ведомстве просят автомобилистов, по возможности, отказаться от использования личного автомобиля. "Городской транспорт работает штатно, готов к увеличению пассажиропотока",- отметили в ЦОДД.

О том, что в среду, 4 декабря, в Москве ожидается метель, ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме того, из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий в Московском регионе на 4-5 декабря был объявлен повышенный, "желтый" уровень опасности.

Москва ЦОДД

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